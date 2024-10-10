В Ростовской области поймали 18-летнего парня, который пытался совершить теракт

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В Ростовской области на ж/д перегоне Локомотивстрой - Персиановка предотвратили теракт. Об этом информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По данным ведомства, сотрудники Северо-Кавказской железной дороги позвонили в полицию и сообщили о поджоге. Якобы неизвестный поджег релейный шкаф. Он предназначен для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.Тогда полицейские вышли на поиски поджигателя. Им оказался 18-летний житель Новочеркасска.- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в УТ МВД по СКФО.Теперь местному жителю грозит срок до 20 лет лишения свободы.