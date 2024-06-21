Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Под Шахтами предотвратили попытку теракта на ж/д станции

Под Шахтами предотвратили попытку теракта на ж/д станции
В Ростовской области предотвратили теракт на ж/д станции «Шахтная-Горная». Информацию сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По информации ведомства, 20 июня 18-летний парень и двое 16-летних подростков хотели выполнить задание куратора, который поддерживал Вооруженные силы Украины. За деньги они хотели вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» и устроить поджог.

Однако завершить начатое не удалось, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». О мере пресечения для совершеннолетнего поджигателя сообщат позже.

- Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,- добавили в ведомстве.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.