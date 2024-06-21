Под Шахтами предотвратили попытку теракта на ж/д станции

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В Ростовской области предотвратили теракт на ж/д станции «Шахтная-Горная». Информацию сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По информации ведомства, 20 июня 18-летний парень и двое 16-летних подростков хотели выполнить задание куратора, который поддерживал Вооруженные силы Украины. За деньги они хотели вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» и устроить поджог.Однако завершить начатое не удалось, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». О мере пресечения для совершеннолетнего поджигателя сообщат позже.- Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,- добавили в ведомстве.