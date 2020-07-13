В донском парламенте обсудили меры предотвращения гибели пчел

В Законодательном собрании Ростовской области прошел круглый стол на тему: «Как остановить гибель донской пчелы?». Организовал обсуждение комитет ЗС по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.Участие в мероприятии приняли сами народные избранники, а также представители территориальных органов исполнительной власти. Экспертную сторону представляли пчеловоды и председатели пчеловодческих обществ.Сейчас в перечень пчеловодческих хозяйств Ростовской области входят более 1 600 пчеловодов-владельцев ЛПХ, которые содержат 110 634 пчелосемьи. Паспорта имеют 639 пасек – 16 726 пчелосемей.Собрание круглого стола произошло из-за печального события 2019 года. Тогда произошло массовое отравление пчел пестицидами практически во всех субъектах РФ с развитым пчеловодством. На Дону более всего пострадали пчеловоды Октябрьского, Песчанокопского и Миллеровского районов – они потеряли три четверти пчелиных семей.Кроме того, участники мероприятия пришли к выводу, что на Дону наметилась опасная тенденция сокращения численности пчелосемей из-за непопулярности профессии пчеловода. Нынешние федеральные и региональные законы не делают сферу привлекательной для населения, особенно для молодежи. Из-за недочетов в правовой сфере в пчеловодстве не обновляются кадры, а сама отрасль постепенно становится невыгодной.- В 2019 году наконец-то заговорили о законе о пчеловодстве, - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. - Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова в мае провела круглый стол, и сегодня по инициативе депутатов Госдумы Алексея Гордеева, Владимира Кашина и Геннадия Зюганова внесен проект закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». В донском регионе есть областной закон о пчеловодстве, но нет подзаконных актов – распоряжений, постановлений правительства. Если они появятся и будет налажена связь между Минсельхозом, управлением ветеринарии, главами на местах, кооперативами, производителями сельскохозяйственных культур и обществом пчеловодов, я глубоко убежден, что мы сохраним донскую пчелу и будем получать гораздо больше, чем 3 700 тонн меда.Отрасль пчеловодства очень важна для развития сельского хозяйства в целом. Известно, что около 75% всех продовольственных культур не может существовать без опыления. От опыления насекомыми и животными (биотического опыления) зависят 80% всех цветковых. Полностью или частично без него не могут выжить 90% диких растений.Массовая гибель пчел сегодня – это проблема не только масштабов России, но и всего мира. Экологи бьют тревогу: насекомые уже несколько лет гибнут во многих странах угрожающими темпами. Это может нанести значительный вред существующей глобальной экосистеме. Примечательно, что виной тому становятся сами сельскохозяйственники – основной причиной гибели пчел считают нерациональное использование пестицидов.В то же время Вячеслав Василенко отметил, что винить во всем одних только фермеров и промышленников нельзя. Сами пчеловоды нередко снабжают ульи большими дозами медицинских препаратов, нарушают условия содержания пасек и завозят зараженных пчел из других регионов и стран.Вице-спикер донского парламента заключил, что пчеловоды и сельхозтоваропроизводители не могут найти общий язык друг с другом.- К сожалению, договориться пока не можем, - рассказал руководитель Ростовской областной общественной организации «Союз пчеловодов Дона» Александр Железняков. – В числе причин - отсутствие контроля за применением ядохимикатов. Агрономы не оповещают об их применении, плохо работают местные администрации. Но надеемся, что общими усилиями мы сможем сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, ведь на Дону есть примеры взаимовыгодного сотрудничества без отравления пчел.Итогом заседания станет перечень рекомендаций, который будет направлен депутатам Заксобрания Ростовской области, а также органам исполнительной власти всех уровней. В их числе – рекомендация для комитета регионального парламента по аграрной политике по поддержке проектов ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и других проектов, касающихся отрасли пчеловодства.Министерству сельского хозяйства Дона будет поручено создать рабочую группу специалистов по проблемам развития пчеловодства и сохранения пчелосемей области.