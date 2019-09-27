Прицеп для перевозки пчёл сгорел в Ростовской области



В Ростовской области произошёл пожар в прицепе для перевозки пчёл. Возгорание случилось в Семикаракорске 30 сентября около 16:30.



К месту происшествия на улице Заводской выехали восемь пожарных и две единицы техники. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 27 квадратных метров.



Чтобы потушить пчелоприцеп, понадобилось примерно десять минут. В результате пожара ни один человек не пострадал. Причина происшествия сейчас устанавливается.