Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Прицеп для перевозки пчёл сгорел в Ростовской области

Прицеп для перевозки пчёл сгорел в Ростовской области
В Ростовской области произошёл пожар в прицепе для перевозки пчёл. Возгорание случилось в Семикаракорске 30 сентября около 16:30.

К месту происшествия на улице Заводской выехали восемь пожарных и две единицы техники. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 27 квадратных метров.

Чтобы потушить пчелоприцеп, понадобилось примерно десять минут. В результате пожара ни один человек не пострадал. Причина происшествия сейчас устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.