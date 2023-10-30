В Ростовской области подростка нашли повешенным на остановке

Фото: Ростов ру.

В Семикаракорске обнаружили повешенным 17-летнего парня. Тело обнаружили еще 27 октября на автобусной остановке на проспекте Закруткина, 11.Подвешенное тело заметили местные жители. Они вызвали на место правоохранителей и «скорую». Врачи констатировали смерть несовершеннолетнего. В СУ СК по Ростовской области рассказали, что по факту случившегося следователи проводят проверку.По предварительной информации, юноша незадолго до смерти поссорился со своей девушкой и тяжело переживал разрыв отношений.