В Ростовской области нашли повешенным 17-летнего подростка



На Дону нашли повешенным 17-летнего школьника. Трагический случай произошёл в Таганроге 23 января.



По информации источника, тело школьника обнаружила его мама, когда вернулась домой. Шокированная женщина вызвала скорую и полицию. Но прибывшие медики только констатировали смерть подростка.

- В учебном заведении мальчик характеризовался положительно. По словам знакомых, каких-либо конфликтов в семье тоже не было, - добавил источник.



В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти несовершеннолетнего. По факту смерти подростка начата проверка.