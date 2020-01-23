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В Ростовской области нашли повешенным 17-летнего подростка

В Ростовской области нашли повешенным 17-летнего подростка
На Дону нашли повешенным 17-летнего школьника. Трагический случай произошёл в Таганроге 23 января.

По информации источника, тело школьника обнаружила его мама, когда вернулась домой. Шокированная женщина вызвала скорую и полицию. Но прибывшие медики только констатировали смерть подростка.
- В учебном заведении мальчик характеризовался положительно. По словам знакомых, каких-либо конфликтов в семье тоже не было, - добавил источник.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти несовершеннолетнего. По факту смерти подростка начата проверка.

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