В Ростовской области подонки облили кислотой трехмесячного щенка
Очередной вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Шахтах. Неизвестные облили кислотой трехмесячного щенка.
История произошла на днях прямо в центре города. Люди нашли среди гаражей скулящего пса. На лапе у него была огромная кровоточащая рана. Щенка отвезли в клинику. Ветеринары сказали, что кожу разъела кислота, которой облили несчастное животное.
Обоженную лапу пришлось ампутировать. Сейчас состояние щенка стабильно. Собаке (это девочка) дали имя Прима. Сейчас она проходит лечебные процедуры и живет у одного из волонтеров.
Подонки, которые сделали это с щенком, пока не найдены.