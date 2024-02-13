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В Ростовской области подонки облили кислотой трехмесячного щенка

В Ростовской области подонки облили кислотой трехмесячного щенка
Очередной вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Шахтах. Неизвестные облили кислотой трехмесячного щенка.

История произошла на днях прямо в центре города. Люди нашли среди гаражей скулящего пса. На лапе у него была огромная кровоточащая рана. Щенка отвезли в клинику. Ветеринары сказали, что кожу разъела кислота, которой облили несчастное животное.

Обоженную лапу пришлось ампутировать. Сейчас состояние щенка стабильно. Собаке (это девочка) дали имя Прима. Сейчас она проходит лечебные процедуры и живет у одного из волонтеров.

Подонки, которые сделали это с щенком, пока не найдены.
Фото: Соцсети.
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