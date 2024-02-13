В Ростовской области подонки облили кислотой трехмесячного щенка

Фото: Соцсети.

Очередной вопиющий случай человеческой жестокости произошел в Шахтах. Неизвестные облили кислотой трехмесячного щенка.История произошла на днях прямо в центре города. Люди нашли среди гаражей скулящего пса. На лапе у него была огромная кровоточащая рана. Щенка отвезли в клинику. Ветеринары сказали, что кожу разъела кислота, которой облили несчастное животное.Обоженную лапу пришлось ампутировать. Сейчас состояние щенка стабильно. Собаке (это девочка) дали имя Прима. Сейчас она проходит лечебные процедуры и живет у одного из волонтеров.Подонки, которые сделали это с щенком, пока не найдены.