В Ростовской области под суд пойдут главврач и бухгалтер детского дома

В Ростовской области на скамью подсудимых отправятся главный врач и главный бухгалтер детского дома. По данным региональной прокуратуры, они обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».Должностные лица работали в специализированном доме ребёнка Каменска-Шахтинского. В ходе предварительного следствия было установлено, что они в период с 2016-го по 2018 год забирали себе деньги, предназначенные для зарплаты другим работникам. Всего они похитили более 3,6 миллионов рублей. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.Главный врач и главный бухгалтер уже уволены с должностей. Если их вину докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере от одного миллиона рублей.