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На главврача и главбуха каменского «Дома ребенка» завели уголовное дело

На главврача и главбуха каменского «Дома ребенка» завели уголовное дело
Главный врач и главный бухгалтер «Дом ребенка специализированный» в Каменске-Шахтинском попали под следствие. В отношении руководителя и главбуха возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии следствия, подозреваемые в течение трёх лет перечисляли деньги на счета людей, которые не являлись сотрудниками учреждения. Они также переводили суммы сверх зарплат работникам социального центра.
- Всего за этот период они похитили не менее 3 миллионов рублей из областного бюджета, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время по данному факту ведётся расследование.

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