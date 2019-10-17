На главврача и главбуха каменского «Дома ребенка» завели уголовное дело



Главный врач и главный бухгалтер «Дом ребенка специализированный» в Каменске-Шахтинском попали под следствие. В отношении руководителя и главбуха возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



По версии следствия, подозреваемые в течение трёх лет перечисляли деньги на счета людей, которые не являлись сотрудниками учреждения. Они также переводили суммы сверх зарплат работникам социального центра.

- Всего за этот период они похитили не менее 3 миллионов рублей из областного бюджета, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В настоящее время по данному факту ведётся расследование.