В Ростовской области по количеству заболевших COVID-19 лидируют люди до 65 лет

На первом месте по числу зараженных коронавирусом в Ростовской области оказались люди до 65 лет. Об этом 12 октября сообщило региональное правительство.За последние сутки коронавирус диагностировали у 274 жителей Ростовской области. Люди от 46 до 65 лет составили 37,6% заболевших (103 человека). Немного меньше инфицированных среди молодежи от 18 до 45 лет - 65 человек, или 23,7%. Коронавирус выявили и у 69 пенсионеров от 66 до 79 лет (25,2%). Среди несовершеннолетних медики зафиксировали 19 случаев заражения (6,9%). Пожилых дончан старше 80 лет с COVID-19 меньше всего - 18 человек, или 6,6% от всех новых инфицированных.Всего за период пандемии опасный вирус выявили у 24 898 жителей донского региона. Из них 596 человек стали жертвами коронавируса.