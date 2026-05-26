В Ростовской области на торги выставили два детских сада и школу

На площадке «Торги России» появились объявления о продаже двух детских садов и одной школы. Все эти здания, построенные в начале и середине XX века, находятся в муниципальной собственности и выставляются на торги в рамках утвержденной программы приватизации. Общая стартовая стоимость лотов превышает 27,46 миллиона рублей.Первым объектом, представленным на аукцион, является здание школы, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, микрорайон Лиховской, улица Железнодорожная, 12. Построенное в 1914 году, это здание площадью 829,2 квадратного метра обладает богатой историей. В лот также входят инженерные сети (тепло-, водо- и канализационные), построенные еще в 1940-х годах, асфальтированное покрытие, ограждение, теплосчетчик и внушительный земельный участок площадью 5 560 квадратных метров.На торги также выставлены два дошкольных учреждения. Детский сад на улице Декабристов, 7А и детский сад на улице Освобождения, 99.Первое здание площадью 892,6 квадратного метра построили еще в 1937 году. Покупателю достанутся устаревшие, но функциональные коммуникации (тепло-, водо-, газопроводная и канализационная сети), сарай, ограждение, узлы учета тепловой энергии, а также земельный участок размером 4 440 квадратных метров.Второе дошкольное учреждение более компактное (244,9 кв. м). Детский сад был построен в 1954 году и включает прилегающую кухню (41,7 кв. м). В состав лота входят все необходимые коммуникации, сарай, два вида ограждения (металлическое и кирпичное), узел учета тепловой энергии и земельный участок площадью 2 606 квадратных метров. Важным условием для покупателя данного детского сада является обязанность сохранить его социальное назначение для детей в течение десяти лет.Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня 2026 года. Итоги торгов будут подведены через пять дней после завершения приема заявок. У всех желающих есть возможность приобрести объекты с богатой историей и потенциалом для дальнейшего развития.