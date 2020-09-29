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В Ростовской области перед судом предстанет банда сутенеров

В Ростовской области перед судом предстанет банда сутенеров
Банда сутенеров из Ростовской области оказалась на скамье подсудимых. Их обвиняют по статье «Организация занятия проституцией», об этом 1 октября сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, с 2016 по 2019 годы на территории Ростова-на-Дону, Аксайского и Красносулинского районов, а также возле автодороги М-4 «Дон» 14 женщин занимались проституцией. Как выяснилось, представительницами древнейшей профессии они стали не по своей воле. Банда из 13 мужчин, организатор которой находился в тюрьме, заставляла женщин выходить на трассу под угрозой расправы. За три года такого бизнеса доход обвиняемых составил более 9,5 миллиона рублей.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

Добавим, что двое членов организованной группировки умерли, поэтому в их отношении прекращено уголовное преследование.

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