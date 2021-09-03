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В Ростовской области парня будут судить за «слив» интимных фото экс-девушки

В Ростовской области парня будут судить за «слив» интимных фото экс-девушки
В Ростовской области 26-летнего парня обвиняют в распространении интимных фотографий бывшей сожительницы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошел в июне. Житель Миллеровского района состоял в близких отношениях с 26-летней сожительницей. Когда она бросила парня, тот решил отомстить, разместив в соцсетях ее интимные фотографии.

Девушка, узнав о подлом поступке экс-возлюбленного, обратилась в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Парню грозит до двух лет лишения свободы.

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