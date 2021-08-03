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В Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозой

В Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозой
В донском регионе в ближайшее время испортится погода. 5 августа в большинстве районов области пройдут ливни с грозами. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Кроме обильных осадков, в Ростовской области ожидается ураганный ветер. Его порывы будут достигать 24 метров в секунду (86 километров в час).

Из-за этого возможны падения деревьев и рекламных щитов. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дороге.

При этом будет достаточно жарко. Столбики термометров поднимутся до +36 днем и +17 вечером.

Фото: Эркен-Шахар

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