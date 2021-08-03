В Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозой

В донском регионе в ближайшее время испортится погода. 5 августа в большинстве районов области пройдут ливни с грозами. Об этом сообщает ГУ МЧС.Кроме обильных осадков, в Ростовской области ожидается ураганный ветер. Его порывы будут достигать 24 метров в секунду (86 километров в час).Из-за этого возможны падения деревьев и рекламных щитов. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дороге.При этом будет достаточно жарко. Столбики термометров поднимутся до +36 днем и +17 вечером.Фото: Эркен-Шахар