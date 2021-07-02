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На Дону ожидаются гроза, ливни и сильный ветер

На Дону ожидаются гроза, ливни и сильный ветер
В Ростовской области ожидаются гроза, град, ливни и сильный ветер. Об этом 4 июля сообщает оперативный прогноз МЧС.

По информации ведомства, в этот день порывы воздушных масс в некоторых районах будут достигать 24 метров в секунду. В связи с этим возможны падения веток и обрывы ЛЭП.

При этом в области будет достаточно тепло. Температура воздуха днем достигнет +38 градусов. В южных районах - Песчанокопском, Сальском, Егорлыкском - будет очень жарко. Столбики термометров поднимутся до +40.

Фото: rbc.ru

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