На Дону ожидаются гроза, ливни и сильный ветер

В Ростовской области ожидаются гроза, град, ливни и сильный ветер. Об этом 4 июля сообщает оперативный прогноз МЧС.По информации ведомства, в этот день порывы воздушных масс в некоторых районах будут достигать 24 метров в секунду. В связи с этим возможны падения веток и обрывы ЛЭП.При этом в области будет достаточно тепло. Температура воздуха днем достигнет +38 градусов. В южных районах - Песчанокопском, Сальском, Егорлыкском - будет очень жарко. Столбики термометров поднимутся до +40.Фото: rbc.ru