В Ростовской области ожидаются сильный ветер и жара

В Ростовской области ожидаются сильный ветер и жаркая погода. Об этом 12 сентября сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 22 метров в секунду в период с 12 по 14 сентября. В это время столбики термометров поднимутся до +30 градусов, из-за чего в регионе действует режим высокой пожароопасности.Самый высокий, пятый, класс объявлен в Семикаракорском, Веселовском, Егорлыкском и других районах донского региона. В Ростове и близлежащих центральных районах действует пожароопасность четвертого класса.Отметим, что в это время запрещено разжигать костры или жечь мусор, листья, потому что это может спровоцировать сильнейший ландшафтный пожар. Лучше отказаться от походов в лес и степные местности.