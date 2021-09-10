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В Ростовской области ожидаются сильный ветер и жара

В Ростовской области ожидаются сильный ветер и жара

В Ростовской области ожидаются сильный ветер и жаркая погода. Об этом 12 сентября сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 22 метров в секунду в период с 12 по 14 сентября. В это время столбики термометров поднимутся до +30 градусов, из-за чего в регионе действует режим высокой пожароопасности.

Самый высокий, пятый, класс объявлен в Семикаракорском, Веселовском, Егорлыкском и других районах донского региона. В Ростове и близлежащих центральных районах действует пожароопасность четвертого класса.

Отметим, что в это время запрещено разжигать костры или жечь мусор, листья, потому что это может спровоцировать сильнейший ландшафтный пожар. Лучше отказаться от походов в лес и степные местности.
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