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В Ростовской области ожидается резкий подъем уровня воды в водоемах

В Ростовской области ожидается резкий подъем уровня воды в водоемах
Жителей Ростовской области оповестили о резком повышении уровня воды в водоемах региона. Это связано
с сильным ветром, который бушует уже несколько суток.

Синоптики сообщают, что 26 ноября порывы ветра достигнут до 25-29 метров в секунду. Из-за погодных условий уровень воды будет выше неблагоприятных отметок.

На устьевом участке реки Дон в Таганрогском заливе прогнозируется ветровой нагон с подъемом воды. Такая ситуация может привести к подтоплениям придомовых территорий и самих жилых помещений.
Фото: Ростов ру
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