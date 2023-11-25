В Ростовской области ожидается резкий подъем уровня воды в водоемах
Жителей Ростовской области оповестили о резком повышении уровня воды в водоемах региона. Это связано
с сильным ветром, который бушует уже несколько суток.
Синоптики сообщают, что 26 ноября порывы ветра достигнут до 25-29 метров в секунду. Из-за погодных условий уровень воды будет выше неблагоприятных отметок.
На устьевом участке реки Дон в Таганрогском заливе прогнозируется ветровой нагон с подъемом воды. Такая ситуация может привести к подтоплениям придомовых территорий и самих жилых помещений.