В Ростовской области ожидается резкий подъем уровня воды в водоемах

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Жителей Ростовской области оповестили о резком повышении уровня воды в водоемах региона. Это связанос сильным ветром, который бушует уже несколько суток.Синоптики сообщают, что 26 ноября порывы ветра достигнут до 25-29 метров в секунду. Из-за погодных условий уровень воды будет выше неблагоприятных отметок.На устьевом участке реки Дон в Таганрогском заливе прогнозируется ветровой нагон с подъемом воды. Такая ситуация может привести к подтоплениям придомовых территорий и самих жилых помещений.