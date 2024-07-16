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Ростовскую область 16 июля атаковали девять беспилотников

Ростовскую область 16 июля атаковали девять беспилотников
В Ростовской области сработала ПВО. Массовую атаку беспилотников удалось отразить ранним утром 16 июля.

Около 04:00 жителей северной части региона переполошили оглушительные взрывы. Речь идет о Каменском, Миллеровском, Боковском и других районах. В домах задребезжали окна и посуда, стены заходили ходуном, у машин сработали сигнализации.

Как выяснилось позже, звуки раздались после работы системы ПВО.

— Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет, — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Фото: DonDay.ru.
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