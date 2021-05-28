Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 152 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 152 человека
В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 152 человека. С начала пандемии по 30 мая инфекцию смог побороть 84 091 житель региона.

У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Однако у некоторых пациентов возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности.

У пожилых и людей с хроническими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

В стационарах лечение получают 1 204 человека. Из них 142 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 94 014 человек. Из них 179 - за последние сутки.

Фото: novostivorontzha.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.