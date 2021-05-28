В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 152 человека

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 152 человека. С начала пандемии по 30 мая инфекцию смог побороть 84 091 житель региона.У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Однако у некоторых пациентов возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности.У пожилых и людей с хроническими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.В стационарах лечение получают 1 204 человека. Из них 142 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 94 014 человек. Из них 179 - за последние сутки.