Дом купца Михайлова в Ростове внести в список выявленных ОКН

Фото: МойФасад

Дом купца Михайлова на Социалистической,17 в Ростове включить в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в общественном движении «МойФасад».По данным градозащитников, здание внесли еще в декабре 2025 года. Одноэтажное здание обладает признаками памятника, но пока не внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Этот статус «выявленного объекта» является временным и предназначен для более детального исследования перед проведением государственной историко-культурной экспертизы. На время проведения экспертизы здание находится под защитой.Дом был построен в 1880 гг. Через десять лет после возведения оно перешло в собственность к известному благотворителю из Ростова. купцу Алексею Константиновичи Михайлову.