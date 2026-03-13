Жители Ростова уже третий день не могут зайти в Телеграмм

Фото: ИИ.

Жители Ростова уже третий день жалуются на проблемы с доступом в Телеграмм. Пользователи не могут отправить сообщения, открыть медиафайлы и обновить каналы с новостями. Сервис выдает обновление и соединение, но спустя время никаких действий не происходит. Примечательно, что проблемы с доступом наблюдаются и у пользователей из других стран.С 10 февраля Роскомнадзор замедляет работу Telegram в РФ из‑за несоблюдения сервисом российского законодательства — в частности, по вопросам защиты персональных данных и противодействия мошенникам. Использование VPN больше не помогает: ведомство способно обнаруживать и блокировать такой трафик.Слухи о полной блокировке мессенджера с 1 апреля официальные источники не подтвердили. Для восстановления полноценной работы в России Telegram должен выполнить требования законодательства и наладить взаимодействие с властями — пока сроки нормализации ситуации остаются неопределёнными.