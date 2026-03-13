Новости
В Ростове задержан начальник структурного подразделения «Ростовэнерго»

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» Виктора Полякова. Его подозревают по статье «Получение взятки в крупном размере».

По данным следствия, в феврале этого года Поляков был в своем кабинете и получил от представителя коммерческой организации деньги на сумму 357 тысяч рублей. За «вознаграждение» руководитель снизил фактический объем потребляемой электрической энергии на объектах недвижимости, расположенных в Ростове.

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере».

- Подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения: в виде заключения под стражу – в отношении взяткодателя, и в виде домашнего ареста в отношении Виктора Полякова,- сказано в сообщении.

В отношении обоих участников изберут меру пресечения 13 марта.
Фото: УФСБ России по Ростовской области
