Суд обязал ростовский судоремонтный завод пройти экологическую экспертизу

Фото: Южная транспортная прокуратура.

В Ростове суд обязал судоремонтный завод в Ростове пройти государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Прокуратура провела проверку на судоремонтном заводе «РИФ». Выяснилось, что отсутствует заключение экологической экспертизы. Такой документ обосновывает хозяйственную деятельность в акватории морского порта Ростова.- Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства об экологической экспертизе» с назначением наказания в виде штрафа,- сказано в сообщении.Ему также вынесли предостережение, но устранять нарушения он не стал. В Пролетарский районный суд Ростова направили исковое заявление.