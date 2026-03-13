Новости
Суд обязал ростовский судоремонтный завод пройти экологическую экспертизу

В Ростове суд обязал судоремонтный завод в Ростове пройти государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку на судоремонтном заводе «РИФ». Выяснилось, что отсутствует заключение экологической экспертизы. Такой документ обосновывает хозяйственную деятельность в акватории морского порта Ростова.

- Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства об экологической экспертизе» с назначением наказания в виде штрафа,- сказано в сообщении.

Ему также вынесли предостережение, но устранять нарушения он не стал. В Пролетарский районный суд Ростова направили исковое заявление.
Фото: Южная транспортная прокуратура.
