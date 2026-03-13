Фото: Антонина Пшеничная

В Зернограде сократили площадь возгорания на полигоне ТКО. Об этом проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 13 марта.Пожар на мусорном полигоне, к северу от северо-западной окраины поселка Зерновой, был зафиксирован 11 марта. На тот момент площадь тления отходов достигала 700 квадратов. Через два дня территорию возгорания получилось сократить до 450 квадратных метров.В настоящий момент на месте работает девять единиц спецтехники. Рабочие проводят послойную пересыпку грунтом.Полностью ликвидировать задымление планируют до 18 марта.