В Зернограде сократили площадь возгорания на полигоне ТКО
В Зернограде сократили площадь возгорания на полигоне ТКО. Об этом проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 13 марта.
Пожар на мусорном полигоне, к северу от северо-западной окраины поселка Зерновой, был зафиксирован 11 марта. На тот момент площадь тления отходов достигала 700 квадратов. Через два дня территорию возгорания получилось сократить до 450 квадратных метров.
В настоящий момент на месте работает девять единиц спецтехники. Рабочие проводят послойную пересыпку грунтом.
Полностью ликвидировать задымление планируют до 18 марта.