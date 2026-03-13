Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Зернограде сократили площадь возгорания на полигоне ТКО

В Зернограде сократили площадь возгорания на полигоне ТКО
В Зернограде сократили площадь возгорания на полигоне ТКО. Об этом проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 13 марта.

Пожар на мусорном полигоне, к северу от северо-западной окраины поселка Зерновой, был зафиксирован 11 марта. На тот момент площадь тления отходов достигала 700 квадратов. Через два дня территорию возгорания получилось сократить до 450 квадратных метров.

В настоящий момент на месте работает девять единиц спецтехники. Рабочие проводят послойную пересыпку грунтом.

Полностью ликвидировать задымление планируют до 18 марта.
Фото: Антонина Пшеничная
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика