От коронавируса выздоровели еще 175 человек в Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 81 096 человек, что составляет 89,6%. Из них 175 побороли инфекцию за сутки с 11 по 12 мая.В стационарах лечение получают 1 618 пациентов. Из них 175 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать.Растет и число зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 201 жителя региона. Всего за период пандемии вирус подхватили 90 522 человека. Из них 4 149 не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Только за минувшие сутки вирус забрал жизни 15 человек. Ими стали восемь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и семеро мужчин от 36 до 85 лет.