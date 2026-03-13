Назначен новый руководитель Центра информационных технологий донского МВД

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Назначен новый руководитель Центра информационных технологий, связи и защиты информации (ЦИТСиЗИ) ГУ МВД России по Ростовской области. Эту должность занял Станислав Хараберюш. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.Генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, начальник донского Главка МВД, представил нового руководителя личному составу. Он отметил, что Станислав Хараберюш хорошо знаком с особенностями работы подразделения, так как начал здесь свою карьеру. Это знание, по словам генерала, станет залогом эффективной работы на новой должности.В числе ключевых задач, стоящих перед ЦИТСиЗИ, остаются обеспечение бесперебойного функционирования системы связи, защита служебной информации и грамотное управление специальными техническими средствами.Станислав Хараберюш родился в 1996 году. В 2019 году он окончил Воронежский институт МВД России, получив специальность «Специальные радиотехнические системы». С того же года начал службу в органах внутренних дел. На протяжении семи лет он служил в ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по Ростовской области, а последние два года занимал пост заместителя начальника центра.За добросовестное исполнение служебного долга Станислав Хараберюш награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III степени.