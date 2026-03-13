Назначен новый руководитель Центра информационных технологий донского МВД
Назначен новый руководитель Центра информационных технологий, связи и защиты информации (ЦИТСиЗИ) ГУ МВД России по Ростовской области. Эту должность занял Станислав Хараберюш. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, начальник донского Главка МВД, представил нового руководителя личному составу. Он отметил, что Станислав Хараберюш хорошо знаком с особенностями работы подразделения, так как начал здесь свою карьеру. Это знание, по словам генерала, станет залогом эффективной работы на новой должности.
В числе ключевых задач, стоящих перед ЦИТСиЗИ, остаются обеспечение бесперебойного функционирования системы связи, защита служебной информации и грамотное управление специальными техническими средствами.
Станислав Хараберюш родился в 1996 году. В 2019 году он окончил Воронежский институт МВД России, получив специальность «Специальные радиотехнические системы». С того же года начал службу в органах внутренних дел. На протяжении семи лет он служил в ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по Ростовской области, а последние два года занимал пост заместителя начальника центра.
За добросовестное исполнение служебного долга Станислав Хараберюш награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III степени.