Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса за сутки выздоровел 201 житель Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровел 201 житель Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 76 913 человек. Из них 201 поборол инфекцию за сутки с 20 по 21 апреля.

В стационарах лечение получают 1 963 пациента. Из них 11 человек подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 216 человек получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок. Еще 3 тысячи дончан получают лечение амбулаторно (на дому). К ним относятся люди, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Растет и число инфицированных COVID-19. За последние сутки вирус подхватили 234 жителя донского региона. Всего за период пандемии положительные результатов тестов на коронавирус получили 85 864 человека. Из них 3 947 скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.