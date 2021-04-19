От коронавируса за сутки выздоровел 201 житель Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 76 913 человек. Из них 201 поборол инфекцию за сутки с 20 по 21 апреля.В стационарах лечение получают 1 963 пациента. Из них 11 человек подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 216 человек получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок. Еще 3 тысячи дончан получают лечение амбулаторно (на дому). К ним относятся люди, у которых болезнь протекает в легкой форме.Растет и число инфицированных COVID-19. За последние сутки вирус подхватили 234 жителя донского региона. Всего за период пандемии положительные результатов тестов на коронавирус получили 85 864 человека. Из них 3 947 скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.