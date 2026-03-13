Нельзя мыть голову: ростовчанам рассказали про суеверия на Пятницу 13-го

Фото: Нейросеть

Пятница, 13-е число, давно стала символом неудач и мистики, и жители Ростова, как и многие другие, не остаются в стороне от этих поверий. В такие дни принято избегать важных решений и поездок, а любые неприятности легко списать на "несчастливую дату". Мы рассмотрим народные приметы, связанные с пятницей 13-го, а также выясним, что же можно и чего нельзя делать в этот день.В текущем году нас ожидает целых три "несчастливых" пятницы: в феврале, марте и ноябре. Такое совпадение случается нечасто, последний раз подобное было 11 лет назад.Существует множество версий, объясняющих, почему именно число 13 и сама пятница 13-го ассоциируются с несчастьем. Одна из самых распространенных историй связана с христианской традицией: на Тайной вечере присутствовало 13 человек, включая Иуду Искариота, чье предательство привело к распятию. Поскольку распятие произошло в пятницу, этот день приобрел скорбное значение.Схожий мотив встречается и в скандинавской мифологии. На пиру в Вальгалле, где собрались 12 богов, появился 13-й – Локи, чье появление нарушило равновесие и привело к бедам. Также считается, что число 13 несчастливое, поскольку оно следует за числом 12, символизирующим полноту и завершенность, как, например, 12 месяцев или 12 знаков зодиака.Интересно, что само выражение "пятница 13-го" стало общеупотребительным относительно недавно, впервые оно было зафиксировано в 1869 году, а окончательно образ "несчастливой пятницы" укрепился в сознании после выхода одноименного фильма ужасов в 1980 году.Согласно народным приметам, в пятницу 13-го следует избегать некоторых действий: женских дел, таких как прядение, ткачество, шитье и стирка, а также работы с растениями и животными — сбора плодов с деревьев, взбирания на них, купания или стрижки овец. Не рекомендуется заниматься бытовыми делами, вроде выпечки хлеба, употребления овечьего сыра или молока. Мужчинам не следует бриться, а женщинам – мыть волосы. Также запрещается заниматься домашними работами, включая прополку огорода и уборку, проводить финансовые и деловые операции, отдавать что-либо из дома, начинать новые дела или совершать крупные покупки.Следует избегать опасных мест, например, стоять под лестницей, а также важных событий, таких как обручение и венчание. Запрещается веселиться, смеяться, петь и танцевать, а также приглашать 13 гостей, так как считается, что самый младший из них может умереть. Чтобы избежать этого, хозяева добавляют 14-го гостя или ставят лишний предмет на стол.Несмотря на множество запретов, пятница 13-го может быть использована и для позитивных целей. Этот день считается благоприятным для внутреннего очищения и защиты от неприятностей. Особое значение приобретают обряды, направленные на исцеление; считается, что заговоры от болезней и сглаза, совершенные в этот день, обретают особую силу.Вместо суеты предписывается соблюдать пост и вести себя сдержанно, а отказ от работы и новых начинаний трактуется как проявление мудрости. Тишина и спокойствие считаются выражением уважения к Пятнице, которую почитали как покровительницу женщин и материнства. Кроме того, считается, что в этот "мистический" день сны могут быть предвестниками будущего.