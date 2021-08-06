В Ростовской области от коронавируса выздоровел 351 человек за сутки

В Ростовской области еще 351 жителя вылечили от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве. Общее число выздоровевших составили 99 267 человека.Большинство из тех, кто заразился, переносили болезнь в легкой форме: кто-то - и вовсе бессимптомно, а кто-то - как обычное ОРВИ. Среди симптомов были повышенная температура тела, слабость, сонливость, головная боль, насморк, ломота в теле. Были зараженные, которые отмечали у себя потерю запаха, вкуса и одышку.Но есть и тяжелые пациенты, которым пришлось отправиться на лечение в больницу. В их числе 3 781 человек. Из них 364 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 45 подключены к ИВЛ инвазивно и находятся в состоянии медикаментозной комы.За последние сутки инфекцию обнаружили у 473 человек, а общее число зараженных выросло до 112 781.