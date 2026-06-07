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В Ростовской области уничтожены беспилотники

В Ростовской области уничтожены беспилотники
В Миллеровском районе Ростовской области уничтожили беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь 7 июня.

Атаку отразили ночью. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет, данные уточняют.

Всего на территории РФ ночью сбили 95 БПЛА.
Фото: DonDay.ru.
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