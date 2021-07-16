От коронавируса вылечили еще 337 жителей Ростовской области

В Ростовской области еще 337 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 17 июля, общее число жителей, поборовших COVID-19, достигло 93 068 человек. У большинства из них болезнь протекала в легкой форме, с симптомами ОРВИ: кашель, повышенная температура тела, головная боль, ломота. У некоторых отмечались потеря запаха и вкуса, а у кого-то заболевание и вовсе прошло бессимптомно.Несколько тысяч жителей донского региона сейчас борются с инфекцией. В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 269 человек.За минувшие сутки опасный вирус унес жизни 22 человек, а общее количество умерших достигло 4 940.