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В Ростовской области снова пытаются продать здание женской консультации

В Ростовской области снова пытаются продать здание женской консультации
В Ростовской области вновь пытаются продать здание женской консультации. Информация об аукционе появилась на сайте «ГИС Торги».

Речь идет о муниципальном объекте в Донецке, расположенном в переулке Чапаева, 1А. На продажу выставили нежилое трехэтажное здание, включая один подземный этаж. Объект построили в 1960 году. Его площадь составляет 1302,5 квадратных метра. Вместе со зданием продают земельный участок площадью 5756 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 4 897 800 рублей.

При этом у лота есть обременения. Ограничения касаются части земельного участка с особыми условиями использования. Они нужны для безопасной и бесперебойной работы существующих инженерных коммуникаций.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 июня. Итоги торгов подведут 29 июня. Договор заключат в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.

Добавим, здание женской консультации пытаются продать уже в пятый раз. Впервые его выставили на торги в июне прошлого года.
Фото: «ГИС торги»
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