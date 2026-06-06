В Ростовской области снова пытаются продать здание женской консультации

Фото: «ГИС торги»

В Ростовской области вновь пытаются продать здание женской консультации. Информация об аукционе появилась на сайте «ГИС Торги».Речь идет о муниципальном объекте в Донецке, расположенном в переулке Чапаева, 1А. На продажу выставили нежилое трехэтажное здание, включая один подземный этаж. Объект построили в 1960 году. Его площадь составляет 1302,5 квадратных метра. Вместе со зданием продают земельный участок площадью 5756 квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 4 897 800 рублей.При этом у лота есть обременения. Ограничения касаются части земельного участка с особыми условиями использования. Они нужны для безопасной и бесперебойной работы существующих инженерных коммуникаций.Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 июня. Итоги торгов подведут 29 июня. Договор заключат в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.Добавим, здание женской консультации пытаются продать уже в пятый раз. Впервые его выставили на торги в июне прошлого года.