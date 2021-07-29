Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области еще 273 человека смогли побороть коронавирус

В Ростовской области еще 273 человека смогли побороть коронавирус

В Ростовской области еще 273 человека вылечили от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Большинство из них справились с болезнью в легкой форме с симптомами ОРВИ: кашель, высокая температура тела, насморк, озноб, но бывали и тяжелые пациенты. Их забирали на лечение в стационары. Среди дончан таким способом лечатся 3 614 человек. Из них 348 находятся в тяжелом состоянии. Медики подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких и продолжают бороться за их жизнь.

Напомним, за весь период пандемии на территории донского региона выявили уже более 109 тысяч зараженных. И эта цифра постепенно приближается к 110 тысячам зараженных. За последние сутки коронавирус подхватили еще 426 пациентов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.