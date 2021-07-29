В Ростовской области еще 273 человека смогли побороть коронавирус

В Ростовской области еще 273 человека вылечили от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.Большинство из них справились с болезнью в легкой форме с симптомами ОРВИ: кашель, высокая температура тела, насморк, озноб, но бывали и тяжелые пациенты. Их забирали на лечение в стационары. Среди дончан таким способом лечатся 3 614 человек. Из них 348 находятся в тяжелом состоянии. Медики подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких и продолжают бороться за их жизнь.Напомним, за весь период пандемии на территории донского региона выявили уже более 109 тысяч зараженных. И эта цифра постепенно приближается к 110 тысячам зараженных. За последние сутки коронавирус подхватили еще 426 пациентов.