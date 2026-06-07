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Рейсы ростовской авиакомпании «Азимут» из Сочи задерживаются на четыре часа

Рейсы ростовской авиакомпании «Азимут» из Сочи задерживаются на четыре часа
Два рейса ростовской авиакомпании «Азимут задерживаются на четыре часа. Об этом сказано в онлайн-табло международного аэропорта Сочи.

Напомним, ранее из-за беспилотных атак в курортном городе были задержаны десятки рейсов. По данным на 7 июня 21:30, все еще опаздывают два рейса по направлению Сочи - Махачкала: воздушное судно должно было отправиться в 18:40, но вылетит только в 23:00. Аналогичная ситуация с рейсом Сочи- Пенза. Самолет должен отправляться в 22:55, но задержка до 8 июня 02:50.

Ночь людям придется провести в аэропорту.
Фото: Азимут
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