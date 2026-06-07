Рейсы ростовской авиакомпании «Азимут» из Сочи задерживаются на четыре часа

Фото: Азимут

Два рейса ростовской авиакомпании «Азимут задерживаются на четыре часа. Об этом сказано в онлайн-табло международного аэропорта Сочи.Напомним, ранее из-за беспилотных атак в курортном городе были задержаны десятки рейсов. По данным на 7 июня 21:30, все еще опаздывают два рейса по направлению Сочи - Махачкала: воздушное судно должно было отправиться в 18:40, но вылетит только в 23:00. Аналогичная ситуация с рейсом Сочи- Пенза. Самолет должен отправляться в 22:55, но задержка до 8 июня 02:50.Ночь людям придется провести в аэропорту.