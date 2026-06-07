В Ростовской области перед рабочей неделей потеплеет до +31 градуса

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В Ростовской области перед новой рабочей неделей ожидается жара до +31 градуса. Такой прогноз на 7 июня опубликован Гидрометцентром.В этот день будет облачно, с прояснениями. Местами по региону пройдут кратковременные дожди с грозой.Ветер ожидается сильный. Его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду. Во время грозы они могут усилиться до 15-20 метров в секунду.Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов. В отдельных районах воздух прогреется до +31.