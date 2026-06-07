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В Ростове в июне все еще не убрали украшения ко Дню Победы

В Ростове в июне все еще не убрали украшения ко Дню Победы
В Ростове-на-Дону все еще не убрали украшения ко Дню Победы. Снимки публикует Donday.ru.

Напомним, в начале марта на сайте госзакупок был объявлен тендер на тематические конструкции ко Дню Победы за 19,9 миллиона рублей. В конце марта выяснилось, что тендер выиграло ООО «ИЗОСТУДИЯ». Компания решила украсить город за 13,5 миллиона рублей. Украшения должны были демонтировать до 1 июня.

По данным на 7 июня праздничные конструкции все установлены: на входе в парк Горького и в районе регионального правительства.

Почему ООО «ИЗОСТУДИЯ» опоздало со сроками, не сообщается.
Фото: DonDay.ru.
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