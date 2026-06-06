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Жители Ростова сообщили о жестком лобовом ДТП с такси

Жители Ростова сообщили о жестком лобовом ДТП с такси
Жители Ростова сообщили о серьезном лобовом ДТП с участием такси. Кадры аварии на улице Совхозной появились в городских пабликах вечером 6 июня.

По словам очевидцев, водитель такси пытался объехать яму и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигалась легковушка. Водители не успели среагировать, и автомобили столкнулись. Судя по кадрам с места происшествия, у обеих машин сильно повреждены передние части.

- В машине, которая ехала по встречной полосе, ехала семья с ребенком. Все живы. Но взрослые на месте успокаивали малыша, были слезы и шок, - пишут ростовчане.

Местные жители утверждают, что на этом участке почти месяц находится провал глубиной около 30 сантиметров. Горожане задаются вопросом, сколько еще аварий должно произойти, прежде чем ответственные службы обратят внимание на яму и заделают ее.

Информация о случившемся уточняется у официальных источников.
Фото: Соцсети
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