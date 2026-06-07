В Ростове при пожаре в жилом доме спасли трех человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме спасли трех человек. Огонь вспыхнул 5 июня на 4-м этаже дома.По предварительным данным, из-за задымления в квартире три человека выбраться из здания сами не могли. На месте спасатели эвакуировали мужчину с женщиной и соседку. В результате происшествия никто не пострадал.Огонь ликвидировали на площади в 20 квадратных метров. На место привлекли 25 спасателей на семи спецмашинах.Как уточнили в региональном ГУ МЧС, одной из возможных причин пожара стала неосторожность при курении.