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В Ростове при пожаре в жилом доме спасли трех человек

В Ростове при пожаре в жилом доме спасли трех человек
В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме спасли трех человек. Огонь вспыхнул 5 июня на 4-м этаже дома.

По предварительным данным, из-за задымления в квартире три человека выбраться из здания сами не могли. На месте спасатели эвакуировали мужчину с женщиной и соседку. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь ликвидировали на площади в 20 квадратных метров. На место привлекли 25 спасателей на семи спецмашинах.
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, одной из возможных причин пожара стала неосторожность при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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