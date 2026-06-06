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В Ростовской области вечером 6 июня объявили беспилотную опасность

В Ростовской области вечером 6 июня объявили беспилотную опасность
В Ростовской области вечером 6 июня объявили беспилотную опасность. Экстренное сообщение РСЧС поступило примерно в 22:30.

Людям рекомендуют уйти с открытых территорий, укрыться в зданиях и держаться подальше от окон.
Фото: РСЧС
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