Рейсы авиакомпании «Азимут» задержаны из-за атак беспилотников в Сочи

Фото: Азимут

Рейсы авиакомпании из Ростова «Азимут» задерживаются из-за беспилотных атак. Об этом данные появились на онлайн табло Сочи.Проблемы появились еще 5 июня. Тогда задержки связывали с беспилотными атаками. Всего 7 июня задержаны оказались 60 рейсов. В том числе с опозданием следуют рейсы ростовской авиакомпании Азимут. Люди должны были пройти на посадку еще днем, но время перенесли на вечернее время.- Службы аэропорта Сочи и авиакомпании работают в усиленном режиме для стабилизации регулярного расписания, - сказано на сайте международного аэропорта Сочи.