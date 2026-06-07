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Рейсы авиакомпании «Азимут» задержаны из-за атак беспилотников в Сочи

Рейсы авиакомпании «Азимут» задержаны из-за атак беспилотников в Сочи
Рейсы авиакомпании из Ростова «Азимут» задерживаются из-за беспилотных атак. Об этом данные появились на онлайн табло Сочи.

Проблемы появились еще 5 июня. Тогда задержки связывали с беспилотными атаками. Всего 7 июня задержаны оказались 60 рейсов. В том числе с опозданием следуют рейсы ростовской авиакомпании Азимут. Люди должны были пройти на посадку еще днем, но время перенесли на вечернее время.

- Службы аэропорта Сочи и авиакомпании работают в усиленном режиме для стабилизации регулярного расписания, - сказано на сайте международного аэропорта Сочи.
Фото: Азимут
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