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В Ростове неизвестные запустили фейерверки вечером 7 июня

В Ростове неизвестные запустили фейерверки вечером 7 июня
В Ростове-на-Дону неизвестные запустили фейерверки 7 июня. Кадры публикует Donday.ru.

Сильный грохот услышали жители Октябрьского района. На кадрах заметно, что в небе видны огни от пиротехники.

Напомним, что в регионе под запретом запуск фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.
Фото: DonDay.ru.
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