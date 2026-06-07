В Ростове неизвестные запустили фейерверки вечером 7 июня

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону неизвестные запустили фейерверки 7 июня. Кадры публикует Donday.ru.Сильный грохот услышали жители Октябрьского района. На кадрах заметно, что в небе видны огни от пиротехники.Напомним, что в регионе под запретом запуск фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.