В Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 251 человек

С опасной инфекцией справились более 18 тысяч дончан. Об этом 6 октября сообщило региональное правительство.За прошедшие сутки побороть вирус смог 251 житель Ростовской области. Всего за период пандемии от коронавируса вылечились 18 426 человек, что составляет 79% всех зараженных.Количество заболевших за последние 24 часа превышает число выздоровевших - 253 новых случая инфицирования. Всего в Ростовской области зафиксировано 23 302 заболевших жителя. Из них жертвами COVID-19 стал 551 человек, при этом 10 - за минувшие сутки. Большинство умерших - люди старше 50 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями, погиб также один 12-летний ребенок.