В Ростовской области 222 человека смогли побороть коронавирус

В Ростовской области за сутки с 14 по 15 июня вылечились от коронавируса 222 человека. Всего за весь период пандемии с опасным вирусом справились уже 88 260 жителей Дона. Об этом сообщили на сайте правительства области.На сегодняшний день на Дону насчитывается 3 723 инфицированных. В стационарах лечатся 964 человека. Из них 122 подключены к неинвазивной ИВЛ. Им помогают дышать с помощью трубки, маски или шлема.На инвазивной ИВЛ в тяжёлом состоянии сейчас 12 жителей Дона. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно. Им вставляют вспомогательную трубку прямо в трахею и держат в медикаментозной коме, так как приём пищи с такой трубкой обычно невозможен.Всего за весь период пандемии в области выявили 96 557 инфицированных, в том числе 155 человек - за прошедшие сутки. Из них 62 - жители Ростова.