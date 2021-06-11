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В Ростовской области от коронавируса скончались семь человек

В Ростовской области от коронавируса скончались семь человек

В Ростовской области за сутки с 15 по 16 июня от COVID-19 скончались ещё семь человек. Об этом рассказали на сайте правительства области.

Жертвами опасной болезни стали четыре женщины в возрасте от 67 до 88 лет и трое мужчин от 50 до 74 лет. Всего за весь период пандемии в области от вируса погиб 4 581 житель Дона.

По данным экспертов, в регионе на 100 заболевших от COVID-19 умирает почти каждый пятый. Для примера: в Ставрополье летальными становятся меньше трёх случаев из ста. А в соседнем Краснодарском крае ситуация обстоит хуже. Из сотни пациентов там не справляются с болезнью больше шести человек.

Всего с начала распространения инфекции на Дону заболели 96 714 человек. Из них смогли побороть инфекцию 88 463 жителя Дона.

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