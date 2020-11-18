В Ростовской области от коронавируса скончались рекордные 20 человек
В Ростовской области зафиксирован очередной рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки. Об этом сообщает региональное правительство.
По данным на 20 ноября, количество умерших от COVID-19 по результатам патологоанатомического вскрытия выросло на 20 человек. Это семь женщин – 71 года, две – 73 лет, 74, 77, 79, 82 лет – и тринадцать мужчин – двое – 61 года, 64, 65, двое – 66 лет, 67, двое – 73 лет, 75, 81, 82, 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Общее число умерших от опасного вируса в области – 1 151 человек.
Не стала меньше и общая цифра по зараженным коронавирусом в регионе. За минувшие сутки в регионе положительный диагноз поставили 311 дончанам. Нарастающим итогом всего в регионе 36 834 заболевших.
Несмотря на ежедневный прирост заболевших и умерших от коронавируса, власти региона не спешат вводить новые ограничения. В частности, за сутки до нового рекорда по числу умерших в области главный санитарный врач Ростовской области выразил надежду, что в ближайшее время удастся снизить распространение коронавируса.
Евгений Ковалев сказал, что принятые меры позволяют удерживать ситуацию под контролем. Однако на деле ковидные госпитали уже переполнены, а заболевших все больше.