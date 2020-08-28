Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса скончались два пенсионера и 56-летний мужчина

В Ростовской области от коронавируса скончались два пенсионера и 56-летний мужчина
В Ростовской области от коронавируса в минувшие сутки умерли еще три человека. Об этом 31 августа сообщает правительство региона.

В регистре умерших сегодня - 56-летний мужчина с хроническими заболеванием сердечно-сосудистой системы, 80-летний пенсионер с таким же недугом и болезнью почек и 74-летняя дончанка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

За все время пандемии от COVID-19 умер 351 дончанин. Болеют ковидом сегодня чуть больше двух тысяч жителей. Из них больше тысячи лечатся в госпиталях. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, – 53 человека.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.