В Ростовской области от коронавируса скончались два пенсионера и 56-летний мужчина

В Ростовской области от коронавируса в минувшие сутки умерли еще три человека. Об этом 31 августа сообщает правительство региона.В регистре умерших сегодня - 56-летний мужчина с хроническими заболеванием сердечно-сосудистой системы, 80-летний пенсионер с таким же недугом и болезнью почек и 74-летняя дончанка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.За все время пандемии от COVID-19 умер 351 дончанин. Болеют ковидом сегодня чуть больше двух тысяч жителей. Из них больше тысячи лечатся в госпиталях. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, – 53 человека.