На Дону от COVID-19 скончались 49-летний мужчина и трое жителей в возрасте от 60 до 82 лет

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще четыре человека в возрасте от 49 до 82 лет, сообщает донское правительство.В регистре умерших сегодня, 24 августа, - 49-летний мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившийся в больницу, 60-летний дончанин с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 67-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ и 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями.Так, общее количество скончавшихся от ковида на Дону увеличилось до 312 человек. Напомним, сейчас коронавирусом в регионе болеют больше двух тысяч жителей, половина из них находятся в госпиталях. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ – 59 зараженных.