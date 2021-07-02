В Ростовской области от коронавируса скончались две женщины

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё две женщины. Об этом сообщили на сайте правительства области 5 июля.Одной из женщин было 35 лет, второй - 64 года. Как сообщают специалисты, обе дончанки страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период пандемии в области не смогли побороть опасную болезнь 4 704 человека.Неделю назад Россия побила рекорд по количеству смертей от опасного вируса. За неделю с 27 июня по 4 июля от коронавируса скончались 4 643 человека, в том числе 43 жителя Ростовской области.Заболел за сутки с 4 по 5 июля 281 человек, в том числе 106 жителей Ростова. С момента появления инфекции в регионе число заболевших уже перевалило за 100 тысяч человек.