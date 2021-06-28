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В Ростовской области от коронавируса скончались 13 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались 13 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 13 человек. Об этом рассказали в правительстве области 30 июня.

За прошедшие сутки скончались восемь женщин в возрасте от 61 года до 95 лет и пятеро мужчин от 53 до 83 лет. Как отмечают медики, все дончане страдали от хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Всего за весь период пандемии опасная болезнь забрала жизни 4 673 человек.

Борются с инфекцией на данный момент больше 4 тысяч человек. Из них 1 531 пациент находится на стационарном лечении. К ИВЛ подключены 149 дончан, 17 из них - в тяжёлом состоянии.

Всего за весь период пандемии инфекцию подхватили 99 308 человек. Больше 90% из числа заболевших смогли побороть вирус. Это 90 109 дончан.

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