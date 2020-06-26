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В Ростовской области от коронавируса вылечились более 5,5 тысячи человек

В Ростовской области от коронавируса вылечились более 5,5 тысячи человек
В Ростовской области из больниц выписали вылечившихся пациентов. За сутки выздоровели 34 человека. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Общее количество тех, кто поборол новую инфекцию, составляет 5 516. В среднем, если человек легко переносит болезнь, лечение длится порядка двух недель. Затем пациент проходит два теста на коронавирус. Если ни один из них не подтверждается, человек считается выздоровевшим, и его снимают с учёта.

За весь период в Ростовской области от COVID-19 умерли 120 местных жителей. Так, «активных» пациентов на сегодня насчитывается 3 881.

С инфекцией справляется большой процент заражённых, что является хорошим показателем. В регионе уже сняли почти все ограничения, введённые ранее из-за эпидемии.

Теги: коронавирус в Ростове

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